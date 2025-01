Questo è per tuo figlio C’è posta per te Antonino Cannavacciuolo cuore d’oro | sorpresa e lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’èper Te, un appuntamento che ha subito regalato al pubblico storie intense e cariche di emozioni. Tra queste, ha commosso in modo particolare il racconto di Laura e Anna, due sorelle legate da un profondo affetto, ma segnate da un dolore che le ha allontanate. Protagonista d’eccezione della serata, lo chef, che ha aiutato Laura a fare unaindimenticabile alla sorella.Maria De Filippi introduce la storia con le parole: “Questa è la storia di una”. Laura, visibilmente emozionata, ha chiesto l’aiuto del celebre chef per chiedere perdono ad Anna. La motivazione? Non essere riuscita a starle vicina quando il marito di lei, Peppe, è venuto a mancare a soli 36 anni, lasciandola sola con un bambino piccolo.