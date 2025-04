Pirlo rivela Sarei rimasto ancora tanti anni al Milan ma…

Andrea Pirlo ripercorre i suoi dieci anni da protagonista con la maglia del Milan, tra vittorie, trofei e amicizie costruite sia in campo che fuori. Le sue parole riprese da Gazzetta.it.

In base a quanto diffuso da tuttojuve.com: Pirlo dal Milan alla Juventus: "Sarei rimasto, ma non c'erano le condizioni. Non è stata una mia scelta" - Andrea Pirlo, leggendario centrocampista italiano, ha rilasciato un’intervista a Milan TV in cui ripercorre i suoi 10 anni in rossonero. Il nativo di Flero al Milan ha vinto, tra le altre cose ...