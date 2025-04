Fermana sfida decisiva per la salvezza contro il Termoli

Fermana i novanta minuti più importanti della stagione e, per fare in modo di considerare tali anche le prossime gare, i ragazzi di Mirko Savini devono tornare a casa con una vittoria. Per alimentare speranze di salvezza serve un successo: un pari potrebbe anche non bastare, una sconfitta probabilmente annullerebbe le restanti speranze di salvezza. I gialloblù lo sanno bene che non ci sono grandi alternative e lo ha confermato alla vigilia lo stesso tecnico: "Partita fondamentale come tutte da qui alla fine, abbiamo svolto una settimana intensa di buon lavoro. Il nostro obiettivo non cambia e per raggiungerlo bisognerà ottenere i tre punti. Affrontiamo una squadra ferita dopo il pareggio subito nel finale a Civitanova, c'è stato anche un cambio di allenatore e sicuramente sarà una gara fatta di duelli e di seconde palle.

