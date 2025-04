Evento sportivo a Mollungo giovani talenti si allenano con ex calciatori di Serie A

sportivo di Mollungo, dalle 16 alle 19 si terrà un Evento speciale dedicato ai giovani talenti della scuola calcio e del settore giovanile. Protagonisti assoluti saranno i bambini e i ragazzi che avranno l’opportunità unica di allenarsi con ex calciatori di Serie A, pronti a trasmettere la loro esperienza, passione e consigli tecnici preziosi. Un’occasione straordinaria per apprendere i segreti del mestiere direttamente da chi ha calcato i campi del massimo campionato italiano. Un Evento da ricordare quello in programma presso l’impianto sportivo di Mollungo, che vedrà protagonisti tre grandi nomi del calcio italiano: Alberto Malusci, David Balleri e Carlo Riccetelli. Ex calciatori di Serie A, con alle spalle carriere importanti e una passione mai spenta per il pallone, saranno presenti per una giornata speciale dedicata ai giovani della scuola calcio e del settore giovanile. Lanazione.it - Evento sportivo a Mollungo: giovani talenti si allenano con ex calciatori di Serie A Leggi su Lanazione.it Una giornata all’insegna del calcio, dell’entusiasmo e della crescita sportiva: domani all’impiantodi, dalle 16 alle 19 si terrà unspeciale dedicato aidella scuola calcio e del settorele. Protagonisti assoluti saranno i bambini e i ragazzi che avranno l’opportunità unica di allenarsi con exdiA, pronti a trasmettere la loro esperienza, passione e consigli tecnici preziosi. Un’occasione straordinaria per apprendere i segreti del mestiere direttamente da chi ha calcato i campi del massimo campionato italiano. Unda ricordare quello in programma presso l’impiantodi, che vedrà protagonisti tre grandi nomi del calcio italiano: Alberto Malusci, David Balleri e Carlo Riccetelli. ExdiA, con alle spalle carriere importanti e una passione mai spenta per il pallone, saranno presenti per una giornata speciale dedicata aidella scuola calcio e del settorele.

