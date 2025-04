Ascoli sfida decisiva contro Torres per la salvezza in campionato

Ascoli, adesso la salvezza non può più sfuggirti. La sfida contro la Torres costituirà un appuntamento imperdibile per raggiungere la prima certezza di una stagione in cui è accaduto davvero di tutto. In campo non sarà facile arginare la forza di un avversario che, seppur sconfitto all'andata proprio dal Picchio (1-2), nel corso del cammino ha confermato ancora di avere qualcosa in più rispetto a tante altre pretendenti del girone B. Le stesse magari partite ad agosto con maggiori ambizioni. Eccezion fatta per Entella (ormai ad un metro dal ritorno in B con i suoi 78 punti) e Ternana (70) che ai vertici della classifica hanno creato un vuoto con tutte le altre, e nel caso degli umbri non è neanche bastata, dietro sono stati i sardi quelli più regolari e costanti nel percorso compiuto (62).

