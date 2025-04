Ascolti tv sabato 12 aprile Ne vedremo delle belle Amici Petrolio

Ascolti tv sabato 12 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieriAscolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 12 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ne vedremo delle belle. Su Rai 3 Petrolio. Su Rete 4 Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Canale 5 Amici, il serale. Su Italia 1 Super Mario Bros – Il film. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 12 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.Ascolti tv sabato 12 aprile 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano gli Ascolti tv? Il monitoraggio degli Ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Tpi.it - Ascolti tv sabato 12 aprile: Ne vedremo delle belle, Amici, Petrolio Leggi su Tpi.it tv122025: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,122025? Su Rai 1 è andato in onda Ne. Su Rai 3. Su Rete 4 Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Canale 5, il serale. Su Italia 1 Super Mario Bros – Il film. Ma chi ha totalizzato i maggioritv122025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv122025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano glitv? Il monitoraggio degliavviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione.

