F1 2025 Verstappen ammette il calo Red Bull

Verstappen non si considera un contendente al titolo mondiale di Formula 1 2025. Dopo una qualifica deludente al GP del Bahrain, il pilota Red Bull scatterà solo dalla settima posizione, una casella dietro al leader del mondiale Lando Norris, con un distacco di appena un punto in classifica.Una dichiarazione che sorprende, considerando la recente vittoria di Verstappen al GP del Giappone, dove ha conquistato la pole e ha riportato in alto le speranze Red Bull. Tuttavia, le sue parole dopo il sabato in Bahrain suonano come una resa.Verstappen: “Non sono in lotta per il titolo F1 2025”«La McLaren non è il mio rivale in questo momento», ha dichiarato Verstappen a Motorsport.com. «Io sto solo partecipando a questo campionato del mondo». Alla domanda diretta se si consideri un pretendente al titolo, Verstappen ha risposto secco: «No, non lo sono». Sport.periodicodaily.com - F1 2025: Verstappen ammette il calo Red Bull Leggi su Sport.periodicodaily.com Maxnon si considera un contendente al titolo mondiale di Formula 1. Dopo una qualifica deludente al GP del Bahrain, il pilota Redscatterà solo dalla settima posizione, una casella dietro al leader del mondiale Lando Norris, con un distacco di appena un punto in classifica.Una dichiarazione che sorprende, considerando la recente vittoria dial GP del Giappone, dove ha conquistato la pole e ha riportato in alto le speranze Red. Tuttavia, le sue parole dopo il sabato in Bahrain suonano come una resa.: “Non sono in lotta per il titolo F1”«La McLaren non è il mio rivale in questo momento», ha dichiaratoa Motorsport.com. «Io sto solo partecipando a questo campionato del mondo». Alla domanda diretta se si consideri un pretendente al titolo,ha risposto secco: «No, non lo sono».

