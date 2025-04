Ghiviborgo e Fulgens Foligno pareggiano 1 1 Larhrib e Khiribech in gol

Ghiviborgo 1 Fulgens Foligno 1 Ghiviborgo (3-2-4-1): Bonifacio; Conti, Lopez, Bura; Campani (75' Signorini), Barbera; Giannini, Fischer (84' Bonafede), Noccioli, Larhrib; Gori (89' Bifini). (A disp.: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Coppola, Sartini, Schievenin). All.: Bellazzini (squalificato; in panchina: Cioni). Fulgens Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Mancini; Ceccuzzi (27' Ferrara), Settimi, Panaioli; Khiribech (74' Di Cato), Tomassini, Pupo Posada. (A disp.: Bulgarelli, Pannacci, Nuti, Mattia, Grassi, Casali, Zichella). All.: Manni (squalificato; in panchina: Reali). Arbitro: Tuberti di Reggio Emilia (assistenti: Colitti di Cinisello Balsamo e Pallone di Vicenza). Reti: 41' Larhrib, 47' Khiribech (rig.). Note: 83' espulso Conti (doppia ammonizione). GHIVIZZANO - Punto di qualità per il Ghiviborgo che rafforza la posizione play-off, pur mancando l'aggancio al Foligno, secondo: ma questo era il sogno dei ragazzi di Bellazzini che tengono testa ad un avversario forte e ben organizzato, passano in vantaggio, vengono raggiunti su rigore e gestiscono il pari, concedendo un paio di occasioni agli umbri, ma niente più.

