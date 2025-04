Fuori la migliore vergogna Amici 24 l’eliminazione più ingiusta critiche ai giudici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova eliminazione e ancora polemiche ad24. La quarta puntata del serale ha portato aldi una delle cantanti più amate. Appena Maria De Filippi ha pronunciato il verdetto è partita la litania dei commenti sui social: “Vi dovetere, una cosa del genere non si era mai vista: avete cacciato la ragazza con più talento”. E ancora: “Mi chiedo se isiano in malafede, quello che abbiamo visto stasera è forse uno dei punti più bassi di”.>>Cacciato da Ballando con le stelle, la decisione della Rai: “Perché siamo costretti a farlo”E c’è anche ci fornisce spiegazioni più fantasiose. “Per forza l’hanno eliminata, se fosse uscita Senza Cri Lorella Cuccarini sarebbe rimasta con una sola allieva, poi come sarebbe andata avanti fino a maggio?”. Sin dall’inizio della serata, si è capito che non sarebbe stato facile prevedere l’esito.