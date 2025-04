Lanazione.it - Baseball: Bbc Grosseto vs Bsc Grosseto, sfida al via allo stadio Scarpelli

Leggi su Lanazione.it

Domenica di. Oggi alle 13,, si disputerà il secondo incontro della prima giornata di campionato tra il Bbce il Bsc. Nella "casa" dei ragazzi di Enrico Vecchi, arsi sulla collinetta, saranno i lanciatori di scuola italiana. E nel Bscla scelta del partente sarà valutata all’ultimo minuto. A disposizione ci sono Sireus, Artitzu, Di Pietro e Giacalone. Bisognerà valutare quale lanciatore non è stato usato nel match che si è disputato ieri seraJannella. Sul diamante dovrebbero schierarsi Lopez dietro il piatto di casa base, Luciani in prima, Sellaroli in seconda, Antonia in terza e Aloma come interbase. La linea degli esterni sarà composta da Ambrosino, McIlwain e J’Rudienanon, mentre Funzione potrebbe agire come battitore designato.