Si è svolta martedì la commemorazione del centoquarantaduesimoversario della fondazione dell'Associazione Generale Operai Braccianti del Comune di. Un gruppo di cooperatori ha ricordato laassemblea che diede vita al sodalizio, recandosi in visitacosiddetta “Casa dei.

Potrebbe interessarti anche:

Settant'anni fa a Messina "nasceva" l'Europa - conclusi gli eventi celebrativi

105 anni fa nasceva Federico Fellini : alcune curiosità sul regista de La Dolce Vita

Cento anni fa nasceva Andrea Camilleri : le iniziative che lo celebrano

Ne parlano su altre fonti

Nasceva 142 anni fa a Ravenna la prima cooperativa di lavoro, Legacoop: "Un omaggio alla lungimiranza dei pionieri".

Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 9 marzo 2025.

142 anni fa nasceva Odoacre Aloisi.

Nasce Cortenova, 142 appartamenti in classe A in via dei Missaglia a Milano.

142 anni fa nasceva Bigiarelli: il ricordo della Lazio (FOTO).

Virginia Woolf, leggere i suoi libri per capire la sua vita tormentata.