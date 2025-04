Pistoiese sconfitta dalla Zenith Prato playoff a rischio

Pistoiese 0 Zenith Prato 1 Pistoiese (4-4-2): Cecchini; Tofanari, Mazzei (37' st Boccia), Bertolo, Maloku; Diodato (20' st Stickler), Maldonado, Grilli (12' st Greselin), Kharmoud (12' st Basanisi); Simeri (24' st Sparacello), Pinzauti. A disp. Mosti, Polvani, Stickler, Giometti, Foresta. All. Villa. Zenith Prato (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Pupeschi, Messini (45' st Casini); Saccenti, Nistri (35' st Moussaid), Cecchi; Kouassi (21' st Rosi); Cellai (33' st Longo), Falteri (37' st Toccafondi). A disp. Landini, Fiore, Mertiri, Toci. All. Settesoldi. Arbitro: Morello di Tivoli. Marcatori: 21' Cellai. Note: ammoniti Bertolo, Mazzei, Sparacello, Kouassi, Saccenti, Pinzauti. Prosegue il momento negativo della Pistoiese, che cade anche contro la Zenith Prato nell'anticipo della trentunesima giornata.

