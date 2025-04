Dragons Prato Ultima sfida di regular season contro Bottegone

Dragons Prato ormai si guarda da tempo ai playoff, ma c’è ancora da giocare l’Ultima partita della regular season che, a secondo posto già acquisito, sarà comunque solo poco più di un allenamento. La chiusura di prima parte di stagione è in programma questo pomeriggio (palla a due alle ore 18) in casa, alla palestra delle Toscanini, con avversario di turno il Bottegone. Per i pistoiesi però questa gara un valore ce l’ha ancora. Cercheranno infatti di vincere per tentare di trovare il miglior accoppiamento possibile nei playout, ai quali è già condannata. Match dal sapore particolare, infine, anche per il coach dei Dragons, Edoardo Banchelli, grande ex di turno. "Per me questa è una partita importante – spiega – perché Bottegone era casa mia fino all’anno scorso e mi ha riempito d’orgoglio il riconoscimento che mi hanno consegnato all’andata. Lanazione.it - Dragons Prato: Ultima sfida di regular season contro Bottegone Leggi su Lanazione.it In casaormai si guarda da tempo ai playoff, ma c’è ancora da giocare l’partita dellache, a secondo posto già acquisito, sarà comunque solo poco più di un allenamento. La chiusura di prima parte di stagione è in programma questo pomeriggio (palla a due alle ore 18) in casa, alla palestra delle Toscanini, con avversario di turno il. Per i pistoiesi però questa gara un valore ce l’ha ancora. Cercheranno infatti di vincere per tentare di trovare il miglior accoppiamento possibile nei playout, ai quali è già condannata. Match dal sapore particolare, infine, anche per il coach dei, Edoardo Banchelli, grande ex di turno. "Per me questa è una partita importante – spiega – perchéera casa mia fino all’anno scorso e mi ha riempito d’orgoglio il riconoscimento che mi hanno consegnato all’andata.

