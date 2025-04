Serie B Jesi Chiusi e Fabriano in lotta per ultimo posto playoff

Ilrestodelcarlino.it - Serie B: Jesi, Chiusi e Fabriano in lotta per l'ultimo posto playoff

Una poltrona per tre. La poltrona oggetto del desiderio è la numero 8 della classifica finale del girone B diB, il fortunato possessore del biglietto si assicurerà il diritto di giocare, in casa la gara secca, una autentica scorciatoia per entrare nel tabellone. Chiuso a doppia mandata il discorso delle magnifiche sette sicure finaliste (come da pronostico, e non a caso, Roseto, Ruvo, Livorno, le due Montecatini e le due romane) a contendersi l’a tre turni dalla fine della stagione regolare il terzetto(36 punti)(36)(34). Giusto per avere un’idea,ha il confronto diretto (differenza canestri) favorevole conma è sotto 0 a 2 nella doppia sfida con i toscani, il prossimo turno, vigilia di Pasqua il calendario propone lo scontro diretto– Ristopro in contemporanea a General Contractor-Virtus Roma ultima gara interna della stagione regolare.