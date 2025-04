Ilrestodelcarlino.it - Tornano ad alzarsi le vele tra regate e mercatini

Quella che si vedrà nel centro di Cesenatico e in mare, sarà ancora una Pasqua a vela. Dalleal terzo delle barche antiche del Museo della Marineria, sino a percorre tutto il porto e arrivare in riva al mare dove c’è la Congrega Velisti che organizza la regata internazionale delledi Pasqua, c’è una città intera che pulsa e racconta la sua storia e il suo presente, appunto con le. Dopo l’inverno in disarmo, a Pasquaadleal terzo delle barche storiche della Sezione galleggiante del museo. Attornoanche i "delle", che si tengono in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi, con le bancarelle allestite dalle 10 del mattino alle 19. Nelle stesse giornate e nei medesimi orari, in centro storico c’è il Mercatino delle creatività, con artisti e artigiani dalla mano felice, protagonisti in via Baldini e piazza delle Conserve.