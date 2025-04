Sport.quotidiano.net - Pisa domina contro la Reggiana: Inzaghi guida la squadra alla vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

SEMPER 6 Rischia soltanto dopo pochi minuti, quando Girma alza troppo la mira dal limite. Poi ancora una volta fa da spettatore non pagante. CALABRESI 7 Viene tolto dnaftalina dopo tre mesi esatti dsua ultima da titolare. Non fa rimpiangere lo squalificato Canestrelli, piazzando la verticale per Moreo in occasione del primo gol. RUS 6,5 Mette piede in campo e cala il tris. Il Var gli annulla la gioia con eccessiva puntigliosità. CARACCIOLO 6,5 Petto in fuori e testa alta nelladel pacchetto arretrato. BONFANTI 6,5 Ormai è il padrone indiscusso del cetrosinistra difensivo. Personalità, intraprendenza e pulizia nelle giocate. TOURÉ 6,5 Con i suoi sette polmoni costringe costantemente sulla difensiva il dirimpettaio in maglia granata. Va vicino all’assist per il terzo gol del pomeriggio.