Andrea Costa in trasferta a Legnano obiettivo salvezza matematica

Andrea Costa a caccia della salvezza. Uno sprint che parte oggi pomeriggio, con la trasferta di Castellanza dove alle 18 (arbitri Chiarugi e Giustarini) i biancorossi affronteranno la Sae Scientifica Legnano, e che si concluderà con altre due tappe lombarde (Saronno in casa venerdì sera e Lumezzane fuori il 27) con l’obiettivo di portare a casa due punti che certificherebbero in maniera matematica la permanenza in B dell’Up, senza passare dai playout. Recuperato Davide Raucci, la settimana di allenamento dei biancorossi è stata segnata, come la scorsa, da problemi di febbre all’interno della squadra. "Siamo tutti recuperati – osserva coach Federico Vecchi alla vigilia –, ma rispetto all’ultimo periodo in cui siamo riusciti ad allenarci bene sia qualitativamente che quantitativamente, abbiamo dovuto gestire le energie e per questo dobbiamo arrivare pronti alla gara anche su questo aspetto". Sport.quotidiano.net - Andrea Costa in trasferta a Legnano: obiettivo salvezza matematica Leggi su Sport.quotidiano.net Sprint finale per l’a caccia della. Uno sprint che parte oggi pomeriggio, con ladi Castellanza dove alle 18 (arbitri Chiarugi e Giustarini) i biancorossi affronteranno la Sae Scientifica, e che si concluderà con altre due tappe lombarde (Saronno in casa venerdì sera e Lumezzane fuori il 27) con l’di portare a casa due punti che certificherebbero in manierala permanenza in B dell’Up, senza passare dai playout. Recuperato Davide Raucci, la settimana di allenamento dei biancorossi è stata segnata, come la scorsa, da problemi di febbre all’interno della squadra. "Siamo tutti recuperati – osserva coach Federico Vecchi alla vigilia –, ma rispetto all’ultimo periodo in cui siamo riusciti ad allenarci bene sia qualitativamente che quantitativamente, abbiamo dovuto gestire le energie e per questo dobbiamo arrivare pronti alla gara anche su questo aspetto".

