Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile la rassegna stampa di Sky TG24

Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 Leggi su Tg24.sky.it Aperture dei giornali dedicate alla guerra dei dazi, con Trump che si dice "ottimista" su un accordo con la Cina ed esenta dalle tariffe smartphone, pc e semiconduttori. Questione Ucraina, l'inviato Kellogg: "Ipotesi Kiev divisa in due parti come Berlino nel 1945". No di Mosca, poi la retromarcia: "Mie parole travisate". Corteo pro Palestina a Milano, scontri con le forze dell'ordine. Spunta anche la scritta "Spara a Giorgia". Giorgetti: "Il 2% del Pil in Difesa senza derogare al Patto"

Potrebbe interessarti anche:

Rassegna stampa Juve : prime pagine quotidiani sportivi – 11 aprile

Rassegna stampa Juve : prime pagine quotidiani sportivi – 16 marzo

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 aprile : la rassegna stampa di Sky TG24

Ne parlano su altre fonti Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 aprile: la rassegna stampa di. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 aprile 2025. “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 13/04/2025 «PRIMA PAGINA PDF / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI. Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi. Le Prime Pagine di di oggi Domenica 13 Aprile 2025.

Lo segnala informazione.it: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 - Aperture dei giornali dedicate allo scontro tra Cina e Usa sui dazi, con Pechino che alza le controtariffe al 125% e chiede all'Ue di unirsi 'contro il bullismo' di Trump. Guerra in Ucraina, l'inviato ...

Lo rende noto msn.com: Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 aprile 2025 - Buongiorno amici biancocelesti. Ecco di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 12 aprile ...

In base a quanto diffuso da calcionews24.com: Le prime pagine sportive nazionali – 12 aprile - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ...