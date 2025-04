Ilrestodelcarlino.it - Domani l’arrivo di Maraldo: "Guardi come siamo ridotti"

"Non posnon denunciare lo stato in cui versa la sanità pubblica del Piceno". E’ lo sfogo, corredato da foto, dell’Usb di Ascoli, a poche ore dall’insediamento del nuovo direttore generale dell’Ast.infatti Antonelloprenderà il suo posto e a lui il sindacato ascolano dà "il benvenuto", sottolineando però le criticità del Mazzoni. "Ci sono carrozzine del tutto non degne sia per l’utenza sia per chi quelle lavoratrici e lavoratori devono fare chilometri avanti e indietro tra i vari servizi consulenze mettendo a rischio la sicurezza dell’utenza e la propria spezzandosi la schiena e con rischio cadute – dicono –. Carrozzine che sembrano uscite da un film horror o da scenari di terzo-quarto mondo. Non è accettabile per un ospedale pubblico accogliere e far lavorare con questi ausili per la mobilitazione degenti per non spendere poche migliaia di euro.