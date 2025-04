Sport in tv domenica 13 aprile palinsesto e orari di tutti gli eventi

domenica 13 aprile, sarà ricca di eventi Sportivi. La Formula 1 sempre protagonista nella tournée asiatica. In Bahrain, sul circuito di Sakhir, la Ferrari (partenza ore 17.00) cerca il primo podio stagionale dopo un avvio complicato di 2025. Si chiude la settimana nel Principato con la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. In Serie A è il giorno del derby di Roma. Lazio-Roma alle 20.45 si giocano un piazzamento in zona coppe europee. In campo anche Atalanta-Bologna (12.30), Fiorentina-Parma (15.00), Verona-Genoa (15.00) e Como-Torino (18.00). Il nuoto torna su palcoscenici importanti con l’inizio della cinque giorni degli Assoluti di Riccione. Proseguono i playoff Scudetto di Superlega. Piacenza ospita Trento (18.00) in gara-2 per pareggiare la serie. Per i piazzamenti dal quinto al decimo posto, in campo Padova-Grottazzolina (16. Leggi su Sportface.it La giornata di oggi,13, sarà ricca diivi. La Formula 1 sempre protagonista nella tournée asiatica. In Bahrain, sul circuito di Sakhir, la Ferrari (partenza ore 17.00) cerca il primo podio stagionale dopo un avvio complicato di 2025. Si chiude la settimana nel Principato con la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. In Serie A è il giorno del derby di Roma. Lazio-Roma alle 20.45 si giocano un piazzamento in zona coppe europee. In campo anche Atalanta-Bologna (12.30), Fiorentina-Parma (15.00), Verona-Genoa (15.00) e Como-Torino (18.00). Il nuoto torna su palcoscenici importanti con l’inizio della cinque giorni degli Assoluti di Riccione. Proseguono i playoff Scudetto di Superlega. Piacenza ospita Trento (18.00) in gara-2 per pareggiare la serie. Per i piazzamenti dal quinto al decimo posto, in campo Padova-Grottazzolina (16.

Ne parlano su altre fonti Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8. Che domenica: 14 ore no stop LIVE nella Casa dello Sport di Sky!. MotoGP Qatar, gli orari su TV8 sabato 12 e domenica 13 aprile: il programma in diretta. GP F1 Bahrein 2025: gli orari TV su Sky e TV8. Il Rally Regione Piemonte su ACI Sport TV e RAI Sport: come seguire lo spettacolo del CIAR Sparco. Formula 1, GP Bahrain: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

Da quanto emerge da maridacaterini.it: Sport in tv domenica 13 aprile: la Parigi-Roubaix su Rai 2, la pallavolo e il basket - Sport in tv domenica 13 aprile. Su DMax scendono in campo, per la Serie A di basket, la Umana Reyer Venezia e la Pallacanestro Trieste.

