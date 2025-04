Juve Lecce la moviola dei giornali Niente rigore sul contatto Veiga Krstovic manca fallo e cartellino giallo su Conceicao

JuventusNews24Juve Lecce, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi dubbi relativi al match andato in scena ieriL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida di ieri sera tra Juventus e Lecce, gara terminata col punteggio di 2-1 in favore della squadra di Tudor.Alla mezz'ora del primo tempo proteste del Lecce che chiede un rigore per un contatto fra Veiga e Krstovic. Zufferli fischia fallo in attacco. Trattenuta reciproca e prolungata, iniziata fuori area dal montenegrino. Nel recupero Conceicao cade dopo un contatto con Gaspar che gli pesta il piede sinistro. L'arbitro non fischia nemmeno il fallo quando ci voleva il giallo. 5,5 per Zufferli.

