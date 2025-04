Ha vinto tu Ne Vedremo delle Belle l’annuncio di Carlo Conti vincitrice e classifica finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sabato 12 aprile 2025 è calato il sipario su “Ne”, il varietà del sabato sera di Rai 1 condotto da. Unaattesissima che ha visto le dieci showgirl protagoniste affrontare l’ultima sfida di questa edizione, tra performance spettacolari e colpi di scena inaspettati. Lo show, che inizialmente doveva durare più puntate, è stato chiuso in anticipo, rendendo la serata di sabato ancora più decisiva per decretare la.Nel corso della puntata, le concorrenti si sono esibite ognuna con il proprio “cavallo di battaglia”, in un minuto pensato per concentrare energia, talento e personalità. Al termineesibizioni, come da regolamento, i giudici hanno assegnato cinque punti a trepartecipanti, influenzando lagenerale e modificando gli equilibri che si erano consolidati nelle prime tre puntate.