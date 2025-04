Quotidiano.net - Il viaggio Usa e chi vuol essere contrario a priori

Leggi su Quotidiano.net

Il provincialismo della classe politica italiana, in questo caso di opposizione (ma a parti rovesciate il discorso vale anche al), è davvero un vizio impossibile da sradicare. L’ultimo esempio di questa tendenza autoctona anti-italiana a farsi male da soli è quello deldi Giorgia Meloni da Donald Trump. Ebbene, non appena si è avuta la conferma della visita della premier negli Stati Uniti, è scattata, da parte dell’opposizione, un’operazione di minimizzazione sarcastica (nella versione più soft), di delegittimazione e screditamento (in quella più becera), rispetto all’operazione. Fino alla sconfessione pregiudiziale e a prescindere dai contenuti, dai risultati, dal merito dell’incontro. Senza che neanche la "benedizione" di Ursula von der Leyen e della Commissione di Bruxelles facesse premio sulle polemiche.