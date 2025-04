Sport.quotidiano.net - Juventus batte Lecce 2-1: Tudor riporta i bianconeri in zona Champions

(3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, R. Veiga 6, Kelly 6; Gonzalez 6 (31’ st Conceição sv), Locatelli 6,5, Thuram 6,5, McKennie 6 (22’ st Cambiaso 6); Koopmeiners 6,5 (22’ st Weah 6), Yildiz 7 (45’ st Savona sv); Vlahovic 7 (22’ st Kolo Muani 6). All.:7.(4-3-3): Falcone 6; D. Veiga 5,5 (32’ st Helgason sv), Baschirotto 6,5, Gaspar 5, Gallo 5,5 (1’st Sala 6); Jean sv (11’ pt Gabriel 6), Coulibaly 6, Pierret 5,5; Pierotti 6 (11’ st N’Dri 6), Krstovic 6,5 (1’ st Rebic 6), Morente 5. All.: Giampaolo 5. Arbitro: Zufferli di Udine 6,5 Reti: 2’ pt Koopmeiners, 33’ pt Yildiz, 42’ st Baschirotto Note: ammonito Morente. Recupero: 3’ nel pt, 3’ nel st. Angoli: 9-4 Una notte al terzo posto e, comunque vada Atalanta-Bologna oggi, un’intera settimana in piena: alla terza partita in panchina,ndo ieri sera ilall’Allianz, Igorhato la, per la prima volta dopo l’esonero di Thiago Motta, a installarsi in quella che è la posizione-obiettivo.