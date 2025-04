Prato Cittadella Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie D

Prato la quattro giorni pre pasquale in cui la Cittadella vuole chiudere i conti Salvezza. Oggi al ’Lungobisenzio’ la squadra di Gori Sfida nella quartultima giornata di Serie D il Prato che insegue a -1, poi giovedì 17 a San Damaso arriverà il Ravenna secondo. Nei biancazzurri out Aldrovandi, Tesa, Fontana e Manzotti infortunati. Nel Prato torna Galliani, infortunati il modenese Barbuti, Gemmi, Preci e Limberti. Niente tifosi per il Prato: gli ultras della curva Matteo Ventisette resteranno fuori per protesta contro il presidente Commini, ex Modena. La 14^ di ritorno: Lentigione-Progresso 3-0, Pistoiese-Zenith 0-1, Sasso M.-Tau, Imolese-Riccione, Sammaurese-San Marino, Ravenna-Fiorenzuola, Piacenza-Forlì, Tuttocuoio-Corticella, Prato-Cittadella. Classifica. Forlì 75, Ravenna 68, Tau, Lentigione e Pistoiese 58, Imolese 43, Cittadella 40, Prato 39, Tuttocuoio 38, Zenith 36, Piacenza, Sasso e Progresso 35, Corticella 32, San Marino 31, Sammaurese 24, Fiorenzuola e Riccione 22. Sport.quotidiano.net - Prato-Cittadella: Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie D Leggi su Sport.quotidiano.net Inizia oggi alle 15 ala quattro giorni pre pasquale in cui lavuole chiudere i conti. Oggi al ’Lungobisenzio’ la squadra di Gorinella quartultima giornata diD ilche insegue a -1, poi giovedì 17 a San Damaso arriverà il Ravenna secondo. Nei biancazzurri out Aldrovandi, Tesa, Fontana e Manzotti infortunati. Neltorna Galliani, infortunati il modenese Barbuti, Gemmi, Preci e Limberti. Niente tifosi per il: gli ultras della curva Matteo Ventisette resteranno fuori per protesta contro il presidente Commini, ex Modena. La 14^ di ritorno: Lentigione-Progresso 3-0, Pistoiese-Zenith 0-1, Sasso M.-Tau, Imolese-Riccione, Sammaurese-San Marino, Ravenna-Fiorenzuola, Piacenza-Forlì, Tuttocuoio-Corticella,. Classifica. Forlì 75, Ravenna 68, Tau, Lentigione e Pistoiese 58, Imolese 43,40,39, Tuttocuoio 38, Zenith 36, Piacenza, Sasso e Progresso 35, Corticella 32, San Marino 31, Sammaurese 24, Fiorenzuola e Riccione 22.

