Juve Lecce parla Locatelli Il divertimento qui è vincere Abbiamo approcciato bene stiamo mettendo più energia ma dovevamo chiuderla prima

Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «stiamo mettendo molta più energia ed entusiasmo. Dobbiamo approcciare le partite così,

