Cesena sfida Frosinone scontro cruciale per i playoff al Orogel Stadium Manuzzi

Cesena l'ottavo posto, l'ultimo disponibile nella griglia playoff. L'occasione per riagganciarli, oggi pomeriggio, all'Orogel Stadium Manuzzi contro l'avversario più in forma del momento, quel Frosinone capace di conquistare 4 vittorie e un pari nelle ultime 5 gare. Insomma, un impegno durissimo per un Cavalluccio che ultimamente non brilla. Ha conquistato infatti solo 3 punti nelle ultime 4 gare e non vince davanti alla Mare da un mese e mezzo, precisamente dal primo marzo. "Continuo a non guardare gli altri – afferma mister Michele Mignani alla vigilia –, l'obiettivo è di fornire una grande prestazione e vincere il match, ma dovremo dare più del 100%. Affrontiamo una squadra in stato di grazia, ringalluzzita dagli ultimi risultati che l'hanno proiettata verso il centro classifica dopo essere partita male in campionato tanto da richiedere il cambio del tecnico.

