Ilrestodelcarlino.it - La riviera si mette in moto: "Sarà una Pasqua con i fiocchi, tante prenotazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo un inverno mite e un inizio di primavera dal tempo sempre incerto, insi scaldano iri per lache quest’anno "cade alta" e si festeggia domenica 20 marzo e lunedì 21 aprile. C’è parecchio fermento e lenon mancano, tant’è che molti albergatori hanno deciso di aprire in last minute, per il fatto che alcuni colleghi sono già pieni e ci sono i presupposti per lavorare bene, anche in virtù del fatto che si apre ufficialmente l’anno dei ponti, che offre l’opportunità di trascorrere delle mini vacanze prendendo pochi giorni di ferie. A Cesenatico, dove sono presenti circa 300 strutture ricettive, ane saranno aperte quasi 200, fra cui 27 hotel e residence aperti tutto l’anno, 130 alberghi e residence che apriranno appositamente a, oltre 31 affittacamere e B&B, ma si potrebbero aggiungere altre strutture ricettive.