Pecchia è ufficialmente in zona retrocessione, il suo Parma ha perso anche contro il Genoa

Ildi Fabioin. A Marassi arriva un’altra sconfitta,ildi Viera. Il francese, arrivato a sorpresa per sostituire Gilardino, ha dato carattere e solidità al suo. Il contrario ha fatto, arrivato in Serie A con i migliori propositi. La sua squadra ha potenzialità ma il più delle volte non fa risultato. A Marassi è Frendrup a bloccare il risultato al 65?.Purtroppo, per, i propositi non si sono concretizzati. Un conto è la teoria, la pratica è altra cosa. Probabilmente almanca concretezza, qualità invece che Vieira ha portato a Genova. Per Vieria sono 7 punti in tre gare, dal suo arrivo ha rivitalizzato il. Fin qui 8 partite, 4 pareggi, tre vittorie e una sola sconfittail Napoli.Hai un problema? Sei in crisi? Chiama ildil’allenatore che piace a chi capisce di calcioOggi si è giocata Roma-e la Roma di Ranieri ha vinto 5-0.