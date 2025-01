Sport.quotidiano.net - Napoli-Verona 2-0, il “dopo Kvaratskhelia” parte al meglio

, 12 gennaio 2025 - Il '', sempre ammesso che la frattura non si risani, per ilcomincia con un 2-0 inflitto alnato da un gol per tempo. Il primo è per la precisione un'autorete di Montipò, che con la schiena manda nella propria porta il gran mancino di Di Lorenzo da fuori: il secondo invece è una gemma plasmata con il medesimo piede da Anguissa, il migliore degli azzurri. La banda Conte apre così alil girone di ritorno e, ironia del destino, lo fa battendo la squadra che aveva inaugurato il campionato con un 3-0 a proprio favore che sembrava presagio di sventure. Invece, a distanza di mesi, ilguida una classifica sì viziata dai tanti asterischi, in particolare di un'Inter che virtualmente potrebbe essere la capolista a +2, ma comunque oggi già molto indicativa delle gerarchie ai piani altissimi.