Pronosticipremium.com - Napoli-Verona 2-0, Anguissa chiude i giochi: Montipò in difficoltà

Si è conclusa la domenica sportiva del 20ª turno di Serie A con la sfida traterminata sul risultato di 2-0. Una sfida per buona parte a senso unico, in cui gli uomini di Antonio Conte hanno dimostrato di voler correre diretti verso l’obiettivo senza farsi distrarre dalle numerosi voci di calciomercato. E se i partenopei si sono dimostrati proiettati verso la vittoria, non è di certo da sottovalutare la prestazione degli uomini di Zanetti che ora però si trova ad un passo dalla zona retrocessione.Non è servito molto alprima di sbloccare la partita. Infatti, gli azzurri hanno avuto una partenza sprint, provando a gestire la manovra sin dai primi secondi. Al 5?, la sponda di Lukaku per Di Lorenzo ha messo inche, ritrovandosi la palla sulla schiena si è procurato uno sfortunato autogol.