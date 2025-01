Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta. Neve a quote collinari, temporali, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Alcuneinper. Fra queste la(immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della).Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validitàalla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati. Nevicate oltre i 700-900 m, in abbassamento a 500-600 m, con apporti al suolo moderati. Venti da forti adai quadranti settentrionali, con raffiche, specie lungo le coste adriatiche.lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo: lafra lein