Inter-news.it - LIVE Venezia-Inter 0-1: finisce il primo tempo al Penzo

è la partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio “Pier Luigi” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPL’chiude in vantaggio ilal, grazie al gol di Matteo Darmian. Qualche occasione sprecata per i nerazzurri.45’+1?ILAL!45? SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO.44? Due volte Asllani su punizione, ma il pallone prima prende la barriera e poi l’albanese sulla ribattuta spara in curva.43? Ammonizione anche per Zampano, che ha steso Taremi proprio sul limite dell’area di rigore.