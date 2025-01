Calciomercato.it - La Juventus fa sul serio: sfida a due e 15 milioni sul piatto | CM.IT

I bianconeri accelerano i tempi per provare a trovare l’accordo con il terzino del Vitoria Guimaraes: le ultimissimeArchiviato un derby che ha messo in mostra i difetti cronici della squadra, laè chiamata a puntellare un organico che sta continuando ad evidenziare limiti strutturali piuttosto evidenti. A tal proposito, quella entrante potrebbe essere la settimana decisiva per Araujo e Kolo Muani, per i quali continuano i contatti con il Barcellona e il Paris Saint Germain.Lafa sula due e 15sulCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itComplice anche la situazione Danilo, però, Giuntoli sta mordendo il freno e conta di affrettare i tempi anche per Alberto Costa, terzino destro in forza al Vitoria Guimaraes. Come già anticipato da calciomercato.it, Giuntoli sta muovendo passi concreti e preme per trovare l’accordo con il classe 2003, che nei giorni scorsi ha rispedito al mittente la corte del Brighton.