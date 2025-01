361magazine.com - Grande Fratello, Shaila: il gesto social di supporto di sua sorella Jessica

, la dolce dedica diGatta per la: ildipre-esito del televotoGatta si trova questa settimana al televoto insieme a Luca, Tommaso, Ilaria ed Helena. La ballerina sta lottando con tutta la sua forza per rimanere in Casa e continua la sua storia d’amore con Lorenzo ma soprattutto la sua avventura. Il modello, nonché suo fidanzato pochi giorni fa ha esordito rivelando che se lunedì sera dovesse uscire dalla Casa più spiata,, anche lui vorrebbe definitivamente abbandonare il gioco.Leggi anche, Alfonso non ci sta: “Questo cambiamento è a convenienza”La dedica delladiffusa sui“Mi manchi tanto lil sis” con queste parole, ladella ballerina ha condiviso tra le sue stories Instagram una dolce dedica accompagnata da una inedita fotografia.