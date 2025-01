Freddo in Occidente, ma non è solo una questione climatica

Leggi su Ildenaro.it

Ilche sta stringendo nella sua morsa l’, in particolare l’ Europa, non èquello reale che fa battere i denti. È anche quello provocato dalla doccia fredda simbolica, cioè asciutta e immateriale, che impatta sulla societá a seguito di eventi importanti. Il più delle volte non sono previsti, perciò disorientano quanti ne sono interessati. Questa descrizione deve essere riferita soprattutto a fenomeni sia di tipo economico che politico e riguardano l’intera umanitá. Precisando anche che tanto accade nelle diverse espressioni della stessa, in gruppi di persone medi, talvolta del tutto piccoli. Attualmente, con l’inizio del nuovo anno, molte delle previsioni di eventi considerati prossimi a realizzarsi, sono stati invece allontanati in tempi brevi causati da eventi sopravvenuti.