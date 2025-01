Spazionapoli.it - Conte: “Siamo rimasti concentrati sul campo”, poi il messaggio a Neres

Antoniointerviene prima di Napoli-Verona: il tecnico azzurro ha parlato senza veli, lanciando un avvertimento chiarissimo alla squadra. Isolarsi da ogni tipo di voce esterna, comprese quelle su Kvaratskhelia, per continuare a viaggiare verso il sogno Scudetto. È questo l’obiettivo del Napoli di mister Antonio, che vuole confermare l’ottimo momento sia sul piano delle prestazioni che in termini di risultati. Dopo la grande vittoria di Firenze, questa sera gli azzurri saranno di scena allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. La formazione partenopea andrà alla ricerca della quinta vittoria di fila per continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso dalla vetta della classifica. Il Napoli divuole mandare un altro segnale perentorio all’Inter di Simone Inzaghi, uscita vincente ma sofferente dalla sfida in casa del Venezia.