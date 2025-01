Gossipnews.tv - Caduta in Diretta: Intervista Disastrosa Finisce Peggio!

Leggi su Gossipnews.tv

Un’ospitata fuori dagli schemi a Domenica In ha regalato un momento spaventoso nello studio. Ecco che cosa è successo!Nel vivace salotto di Domenica In, Mara Venier ha dato il via alla prima puntata dell’anno con un mix di previsioni astrologiche, coppie vip e momenti imprevedibili. Tra gli ospiti di questa giornata spiccava Giucas Casella, noto illusionista, accompagnato dalla compagna Valeria. L’, iniziata con il consueto tocco di leggerezza, si è presto trasformata in un susseguirsi di siparietti esilaranti, culminati in un episodio che ha lasciato tutti senza parole.Come da tradizione, l’astrologo Paolo Fox ha animato la puntata con le sue previsioni amorose per il 2025, coinvolgendo alcune coppie presenti in studio. Tra queste, Giucas e Valeria hanno attirato l’attenzione per il loro dinamico scambio di battute.