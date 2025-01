Messinatoday.it - Auto abbandonate in via Marco Polo, scatta la segnalazione: "Segno di degrado e parcheggi occupati inutilmente"

Leggi su Messinatoday.it

Lesu suolo pubblico possono rappresentare un problema per i cittadini. Oltre ad occupare perennemente deiche potrebbero essere utili ad altri, in certi casi sono pericolose per la sicurezza. In via, al complesso Peloritano, ce ne sono almeno tre ferme da un.