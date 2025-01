Ilgiorno.it - Versi sotto copertura, dalla Spagna ai Navigli

"Una poetessa riservata, quasi", la definisce Paolo Pasi nella prefazione a “La memoria che il corpo contiene“, l’ultima raccolta di poesie di Ana Vicent Colonques. Poesie in italiano e in spagnolo, che l’autrice leggerà, insieme ad Andrea Piovan, giovedì dalle 20 alla libreria Papermoon & Book di via Porpora 107 a Milano. Spagnola originaria di Vila-real, vicino a Valencia, Ana Vicent Colonques ha vissuto anche in Francia e in Argentina ma è ormai una milanese d’adozione. E al lavoro di esperta di comunicazione per una nota media company affianca da molti anni la passione per la poesia. La prima raccolta edita da Albalibri, “45 baci nell’acqua. Piccole considerazioni sull’amore” risale al 2011, anno nel quale è stata finalista al premio di poesia inedita “Ossi di seppia”.