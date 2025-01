Tg24.sky.it - Treni, caos a Milano. Guasto alla linea elettrica, forti ritardi alla circolazione

Leggi su Tg24.sky.it

nei trasporti ferroviari aper undel nodo ferroviario del capoluogo lombardo. Intervento tecnico in corso traCentrale eLambrate. Laè sospesa sulle linee-Genova,-Venezia e-Bologna. Coinvolti idell'Alta velocità, Intercity e Regionali. Si registranodai 10 ai 120 minuti. Regolare invece la-Torino. Sul suo sitotalia scrive: "Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili". Dalle prime rilevazioni sarebbe unaerea quello che sta creando i problemi. Secondo quanto riferito dPolfer infatti, gli accertamenti tecnici riguardano, tra le altre cose, un non meglio precisato dannoaerea che sarebbe stato causato da "un treno in partenza, questa mattina, a, poco dopo le 7".