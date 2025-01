Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Tempo di recuperi, oggi in casa il Bertinoro

Duesono in programma, in questo fine settimana, per il campionato didi Forlì e Cesena., alle ore 14.30, ilospita il Civitella B nel match rinviato alla 6ª giornata. Domani, sempre con inizio alle 14.30, il recupero del secondo turno tra l’ArtusiAnna e l’Union Sammartinese. Per completare il quadro del girone d’andata mercoledì prossimo, alle ore 20.30, è in programma il ‘derby della via Cervese’ tra Bagnolo e Carpinello. Classifica: Torresavio, Aurora 24;22; Medla, Sarsina 20; Carpinello* 18; ArtusiAnna*, Bagnolo* 13; Vigne, Vallesavio 12; Predappio 11; Union Sammartinese* 10; Civitella B 7; Junior Romagna 4 (*una partita in meno). f. p.