Su Jane Somers su di noi

È di Doris Lessing Il diario di. Lo rileggo ogni anno, sempre nello stesso periodo, cosicché ho l’impressione di averti ancora accanto. Tornano le solite domande. Mi chiedo ancora, attraversando ogni presente, cosa hai pensato di, di Maudi, dello smarrimento della senilitàIl libro era uscito nel 2007, una quarta edizione per Feltrinelli, tre anni prima la tua morte. In quel periodo ero tornata a vivere da te a causa di una relazione difficile. Avevo bisogno di una pausa, e tu di conforto. Per la seconda volta eri vedova.Tocco le pagine per sovrappormi a te, trovare residui del tuo Dna, imprimermelo sui polpastrelliLeggevamo molto. Discutevamo di libri, di fatti politici, economici, di disoccupazione, di persone in viaggio, della guerra. Parlare con te era stimolante. Ma su Il diario dinessuna delle due ha fiatato.