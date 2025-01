Ilgiorno.it - Ritardi e cancellazioni, i viaggiatori a Milano Centrale tra rabbia e rassegnazione: “Prima o poi partiremo”

Capannelli ditra l’arto e il rassegnato, con il naso all’insù verso i tabelloni elettronici delle partenze oppure in coda ai desk informazioni. Si appoggiano alle maniglie dei trolley, trascinano valigie da un binario all’altro, scrollano nervosamente la schermata dello smartphone a caccia di qualche informazione. Stazionedi, treni sospesi e passeggeri in attesa Scene di ordinari disagi alla stazionedi, dove questa mattina un guasto alla linea elettrica ha mandato in tilt il principale hub del trasporto ferroviario del Nord Italia, con conseguenze a cascata in tutto il Paese. E se la giornata di sabato ha perlomeno messo al riparo le decine di migliaia di pendolari che nei giorni feriali si muovono lungo le direttrici lombarde,sulle tratte a lunga percorrenza hanno mandato all’aria il weekend di molti, facendo saltare viaggi, fine settimana fuoriporta e ricongiungimenti familiari programmati e attesi da tempo.