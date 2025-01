Ilrestodelcarlino.it - Quel degrado tra i tesori anconetani

L’accoglienza del turista, sempre di più una buona intenzione non suffragata dai fatti: rifiuti, sporcizia, cura del verde pubblico e delle manutenzioni, ordinarie e straordinarie. Il centro storico ne è la testimonianza più lampante, visto ilin cui versa e considerando che inla zona si concentra il grosso dell’attrattività di chi arriva da fuori Ancona. Per settimane l’ingresso della Casa del Capitano, uno dei gioielli della cultura dorica, è stato trasformato in una sorta di discarica a cielo aperto e addirittura in toilette per umani. Per tutto il periodo natalizio è rimasto inle condizioni, poi per fortuna, tra ieri e l’altro ieri, chi di dovere è intervenuto e ha pulito via tutto. Basta girarsi sull’altro lato della passerella che collega lungomare Vanvitelli all’istituto nautico e invece lì i rifiuti continuano ad aumentare così come la copertura di erbacce, rovi e vegetazione selvaggia fuori controllo.