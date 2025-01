Agi.it - Polveri rosse a Barletta, allarme tra la popolazione

AGI -rossastre attaccate a balconi, auto e ai pali della segnaletica verticale. È quanto accade a, in strada vicinale Misericordia e via del Mare dove, questa mattina, l'amministrazione comunale e i vigili ambientali del comando di polizia locale, in qualità di autorità giudiziaria, hanno effettuato dei rilievi finalizzati ad individuare l'area di dispersione delle deposizioni di colore giallo-arancio segnalate dai cittadini. Entro martedì Arpa Puglia effettuerà un sopralluogo per eseguire dei campionamenti finalizzati all'analisi chimica del depositato: “A seguito di tali accertamenti – si legge in una nota - sarà possibile valutare gli eventuali rischi di natura ambientale e sanitaria, tanto al fine di eliminare ogni potenziale rischio per la salute e per l'ambiente ed accertare eventuali responsabilità che saranno oggetto di provvedimenti sanzionatori”.