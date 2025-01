Davidemaggio.it - Mariotto: “Se tornerò a Ballando? Fatti i caz*i tuoi”

Guillermoe Valerio Staffelli: nuovo atto. L’inviato di Striscia la Notizia raggiunge il giurato dicon le Stelle per un altro tapiro d’oro, dopo la prima burrascosa consegna dello scorso dicembre tra minacce e insulti.E’ stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in boccagli ricorda Staffelli, difronte ad untutt’altro che remissivo:E adesso ho il sigaro, che è peggio.Lo stilista, però, fornisce anche un’ulteriore versione dell’ormai contestata frase – “Che figlia de na mign*tta” – pronunciata in onda, dietro le quinte, apoco prima del suo ingresso in studio:Era rivolta a me stesso: ‘Figlio de’, non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto ‘voglio il video della faccia di questa persona (non rivela chi, ndr) mentre vede uscire questo figlio de na.