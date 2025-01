Notizie.com - L’influenza aviaria è arrivata in Europa, morto un gatto: cosa bisogna sapere del virus, attenzione alla congiuntivite

Le autorità sanitarie di Reykjavik, capitale dell’Islanda, hanno confermato che una causa di un’infezione dadelH5N5.Un caso per nulla trascurabile, data la grande capacità deldi mutare. Alcuni ceppi erano stati trasmessi anche ai mammiferi, tra cui bovini, e animali da compagnia, in particolare gatti appunto.inundel(CANVA FOTO) – Notizie.comLa conferma cheè giunta inè stata fornita dall’Autorità alimentare e veterinaria islandese (Mast). La fonte del contagio è stato probabilmente un uccello infetto. Il caso risale a fine dicembre. Ilè deceduto dopo due giorni di malattia. Con ogni probabilità anche un altroappartenentestessa cucciolata è deceduto per la stessa causa.