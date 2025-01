Ilgiorno.it - L’aster de Cocteau a l’Elfo

e Fabio Wolf?è staa on aster che l’ha illuminaa la via de la cultura della primma metaa del Noeuvcent, poeta, saggista, drammaturgh, sceneggiator, disegnator, scrittor, librettista, regista e anca attor: Jean. L’era nassuu vesin a Paris in del 1888 e el diseva: “A sont nassuu parisin, parli parisin, cont accent parisin.” A vint’ann el pubblica el primm di sò tant liber de poesia e el mett in mostra on caratter sorprendent: genial, versatil, imprevedibil. La vastità di sò interess le portan a diventà amis de i pussé grand artista del temp, ch’el trà insema in la soa Banda: Stravinskij, Gide, Picasso, Apollinaire, Coco Chanel e Colette in fra i alter. I lavor pussé famos a hinn segur el sò romanz del ‘29 “I ragazzi terribili”, el monologh “La voce umana” del ‘30 e el film “La bella e la bestia” del ‘46.