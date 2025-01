Lanazione.it - La lotta al degrado in pineta. “Un biglietto per tutelarla”. “No, più controlli e telecamere”

Montecatini Terme, 11 gennaio 2025 –recintata per tutelare la sicurezza dell’area e prevenire qualsiasi atto di vandalismo. L’ipotesi, emersa già durante il secondo mandato dell’ex sindaco Ettore Severi, torna di attualità dopo l’ultimo raid compiuto nei giorni scorsi da un gruppo di ignoti. Tredici lampioni danneggiati, diversi cestini sradicati e i funghetti dell’arredo natalizio rovesciati: è questo il triste bilancio dell’azione compiuta tra l’ex istituto Grocco e le Terme Tamerici. Nel dibattito pubblico, torna così l’ipotesi di recintare laper fare in modo che questa sia l’ultimo fatto del genere che accade in. La possibilità però non piace a tutti i residenti e ai dipendenti delle attività commerciali. Alcune persone vorrebbero che l’area restasse aperta, con altre misure di sicurezza.